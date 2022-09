Natalia Alcocer muestra imágenes de los golpes y maltratos de su expareja

Pidiendo a gritos auxilio y ayuda de las autoridades, la actriz mexicana reveló detalles del abuso físico que vivió porque teme por su vida y por la de sus hijas.

Hace casi un año, Natalia Alcocer compartió que su ex esposo la habría violentado emocional, física y psicológicamente; sin embargo, no dio detalles hasta ahora.

El pasado 15 de septiembre, la actriz volvió a hacer uso de sus redes sociales para hablar sobre este maltrato, por lo que su denuncia pública se viralizó con la etiqueta #JusticiaParaNataliaAlcocer en Twitter.

Ayer 20 de septiembre decidió mostrar las pruebas de la violencia que sufrió y que habría sido cometida por su ex esposo Juan José Chimal Velasco. “Yo soy el anuncio de un feminicidio”, mencionó al inicio del video.

Además, mostró clips de una cámara de seguridad donde se ve a un hombre agrediéndola, un audio donde aparentemente su ex esposo la insultó repetidamente llamándola “put…” e incluso dejó ver su cara y sus brazos con hematomas y otras lesiones.

En la misma publicación de Instagram, la ex participante de Survivor México detalló que estaba “confiando” en la justicia, pero explicó que aparentemente la Fiscalía no habría iniciado el proceso legal por un aparente tráfico de influencias por parte de su ex pareja.

“Temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años, violencia psicológica, física, emocional y agresión sexual”, enumeró; incluso mencionó lo siguiente sobre la forma de actuar de la jueza Luz de Morales Reyes: “Infló a mi agresor, lo hizo sentir que el podía hacer cualquier cosa aún estando vinculado por violencia, dejarlo salir del país, sigue violentando a mis hijas, se siente intocable”.

La actriz presentó denuncia

Natalia Alcocer asegura que su exesposo, Juan José Chimal Velasco, es ex cuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y, por lo tanto, usó sus influencias para que la medida cautelar que pesaba en su contra fuera revocada.

“Hoy salto como una leona a defenderlas. La @fiscaliacdmx_ y las autoridades no hacen nada! No quiero nada de este hombre, solo paz para poder sacar adelante a mis hijas. Temo por mi integridad y la de mi familia, este no es mi grito es el grito de muchas mujeres violentadas”, agregó al pie del mensaje.

El padre de la también presentadora realizó una petición en redes sociales para que el presidente Andrés Manuel López Obrador gestione la posibilidad de que otra instancia atraiga el caso.

“Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, juro que creo que el bien va a triunfar, pero tengo mucho miedo y ya estoy cansada, voy a hacerlo (iniciar el proceso legal” por mis hijas, porque quiero que dejen de vivir lo que están viviendo”, mencionó hace unos días la ex participante de La Casa de los famosos 2.

