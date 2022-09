¿Es legítimo que magistrada señalada de tráfico de influencias regrese a la CSJ?

La decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de permitir el regreso de Blanca Stalling como funcionaria en esa institución generó controversia entre abogados y ciudadanos.

Publicidad

Blanca Aída Stalling Dávila retomará sus funciones como magistrada en los próximos días en la CSJ por decisión de sus conocidos en esa corte. Sin embargo, los cuestionamientos surgieron entre profesionales.

Al consultar a dos abogados sobre la legitimidad y legalidad de la reinstalación de Stalling Dávila, estos mencionaron aspectos establecidos en la Ley de Carrera Judicial, pero que también es un tema para que los diputados elijan a los nuevos magistrados a la CSJ y las Salas de Apelaciones, elección que lleva tres años de atraso.

Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de la CSJ, explicó que la interrogante que se debe hacer es si los actuales magistrados de la CSJ tienen legitimidad para tomar decisiones. A la vez, existe un vacío constitucional sobre esa situación.

“Pueden mencionar legalidad, pero no de legitimidad, porque eso no se da con la norma, sino con el actuar conforme a los valores que tiene la Constitución, acorde a los derechos e intereses de la población, por lo que las autoridades no son legítimas y consecuentemente sus decisiones”, señaló Pérez Ruiz.

Reflexión sobre legislación con magistrados

Otro de los aspectos que mencionó el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) Francisco Quezada son las leyes que se aprueban en el Congreso, ya que la reinstalación de funcionarios como en el Organismo Judicial se permite en la Ley de Carrera Judicial.

Quezada indicó que aunque el periodo de los magistrados de la CSJ venció en 2019. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad permitió que siguieran en su cargo, lo cual le aplica a Stalling.

El entrevistado comentó que la situación de la magistrada que regresará a sus funciones es un caso para reflexionar. Ya que el Estado se está convirtiendo en pagador de reclamos laborales.

“La mayoría de la actividad de la Corte de Constitucionalidad se enfoca en la reinstalación de personal, ahora se escucha de que exfuncionarios están peleando una indemnización, lo cual es un tema álgido”, puntualizó Quezada.

No obstante, los magistrados decidieron no reinstalar a la exjueza Gilma Valladares, que se encontraba en una situación similar.

¿Quién es Stalling?

La abogada Stalling Dávila es conocida por su trabajo en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Donde conoció a decenas de abogados y contactos.

La magistrada fue separada del cargo por la denuncia del juez Carlos Ruano por tráfico de influencias y resistencia con agravación específica. Según la denuncia, la magistrada buscó incidir en un caso penal donde se encontraba señalado su hijo.

(Visited 24 times, 24 visits today)

Publicidad