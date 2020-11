¿Enrique Peña Nieto le propone matrimonio a Tania Ruiz?

La modelo presumió un enorme anillo en su dedo y de inmediato sonaron las alarmas de una próxima boda, en medio del escándalo que atraviesa el expresidente de México.

Tania Ruiz sorprendió la tarde de este jueves al compartir unas imágenes en sus historias de Instagram que dan a entender que ya se comprometió con Enrique Peña Nieto.

“Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió en una de las fotos, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

En la siguiente fotografía fue más específica al mostrar un gran anillo en su mano (aunque no en el dedo habitual donde suele colocarse la joya).

“Forever and ever my love”, escribió para acompañar dicha foto. Todo parece indicar que la modelo está muy enamorada del expresidente de México.

En otra historia señaló: “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre”.

Ante las especulaciones de boda desatadas por sus publicaciones en Instagram, la modelo explicó que no tiene boda en puerta.

“Oigan, oigan, no me caso. Sólo estoy muy feliz”, escribió. “Amo a mi novio, mi corazón está así”.

Acusaciones al expresidente

La Fiscalía mexicana acusó a Enrique Peña Nieto de “traicionar a la patria” por estar involucrado en una trama de corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

En un comunicado, los fiscales han señalado que el exmandatario jugó un “papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”.

Según el texto de la Fiscalía, él “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en diciembre de 2013.

