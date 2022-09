Fans aseguran que Britney Spears “podría suicidarse” tras este video

Con las palabras “Adiós amigos” y un video llorando, la cantante preocupó a sus fans por su evidente desequilibrio estado mental.

Britney Spears está atravesando uno de sus peores momentos, pues de nuevo envió otros de sus mensajes preocupantes a las redes sociales, esta vez, creció el temor de los seguidores que piensan que ella puede atentar contra su vida.

Desde hace algún tiempo, la cantante estadounidense expresó su deseo de no volver pronto a los escenarios, y que recientemente ha mencionado las dificultades con sus hijos.

Pues bien, en el video se le puede ver llorando, con las manos en su rostro y haciendo un baile, aunque sus expresiones se notan fuertes y en además, también hace la mímica de gritar en varias ocasiones. Otra de las cosas que llamó a atención en el video es que lo acompaña con un “Adiós amigos”, y un emoji con el símbolo de paz.

Aunque no dio más detalles de a qué se refería, la imagen que proyectó en el video hizo que sus seguidores prendieran las alertas y se preguntaran sobre la situación que estaría viviendo. Algunos indicaron que estos mensajes son un “grito de auxilio”.

Poco tiempo después eliminó el video y escribió un mensaje al respecto de lo que según ella, había pasado, afirmando que no había tenido una decaída sino que era algo que necesitaba, un desahogo.

“¡Ha pasado un tiempo desde que lloré en cámara! No es una decaída es una liberación que necesitaba desde hace mucho ¡¡¡tiempo!!! ¡¡¡Experiencia espiritual seguro!!! ¡¡¡Creo que necesito hacerlo más de esa manera 🌹🌹🌹!!! ¡¡¡Psss… llorando!!!”, explicó.

La artista estadounidense manifestó que una parte de ella ha muerto luego de conocer las declaraciones que su expareja sentimental, Kevin Federline, confesó que ni Sean Preston, ni Jayden James, sus hijos, quieren tener una relación o cualquier contacto con su madre.

“Solía tener a mis hijos mucho más. (…) La gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocan en lo negativo, pero desde que tenían entre seis y nueve años, los tuve el 70 % del tiempo. No entiendo cómo es tan fácil para ellos, cortarme así. No lo entiendo”, lamentó ella.