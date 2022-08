VIDEO. Dejan en evidencia los “maltratos y gritos” de Britney Spears a sus hijos

Kevin Federline publicó tres videos en los que parece que la cantante le grita a sus hijos, cuando ellos tenían 11 y 12 años, revelando que por eso y más ellos no quieren verla.

Britney Spears ha sufrido otro golpe y esta vez por parte de sus dos hijos Sean y Jayden, a quienes tuvo con Kevin Federline, y que ya son todos unos adolescentes.

Y es que sus dos hijos han decidido alejarse de ella, a pesar que ahora vive muy cerca de ellos, y según reveló recientemente su ex y padre de los adolescentes, es porque ella los “avergüenza” con sus videos en redes.

“Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento… Han pasado unos meses desde que la vieron por última vez. Ellos mismos tomaron la decisión de no ir a su boda”, dijo el bailarín en una entrevista.

Ante a la justificación de la cantante sobre el comportamiento de sus hijos, su ex publicó unos videos en su cuenta de Instagram que supuestamente grabaron sus hijos.

El bailarín publicó tres videos en los que parece que ella les grita a sus hijos, cuando ellos tenían 11 y 12 años.

Y dijo que eso no era lo peor que la estrella había hecho con sus hijos, especificando que esa es la razón por la que sus hijos no quieren verla ni estar con ella.

Aunque la cuenta y videos del bailarín fueron eliminadas, los videos ya se han viralizado en redes, y muchos la han defendido, asegurando que Britney no estaba bien en ese momento y vivía un calvario debido a la tutela de su padre.

Todos los problemas a raíz de las publicaciones de Kevin tienen a Britney Spears decepcionada, así lo dijo ella, pues por el hecho que su ex haga esta situación tan delicada pública, y habló de sus hijos y lo mal que la han tratado.

“Es difícil para mí dejar ir las cosas que realmente amo … como mis hijos. La situación debería haberse tratado al 100 por ciento de forma privada, ¡¡¡y definitivamente no en línea!!! Una red británica afirmó que el objetivo de su madrastra es mantener a los niños alejados de toda la controversia y el trauma en mi hogar… Tengo amor en mi hogar y tengo bendiciones de las personas que permito que entren y salgan de él”, dijo la cantante.

La famosa declaró que sabe que sus hijos pasan por la adolescencia y es difícil, pero dejó claro que son unos “groseros”.

“Sí, sé que los adolescentes son difíciles de tratar a esa edad… pero VAMOS, una cosa es ser grosero y otra ODIAR… me visitaban, entraban por la puerta, iban directamente a su habitación ¡¡¡y cerraban la puerta!!! En el monitor veía que solo le gusta estar en su habitación… Me pregunto por qué venir a visitarme si ni siquiera me visitan. Pero nunca dije nada de eso porque tengo que ser amable”.