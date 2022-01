Un video pornográfico se cuela en una reunión virtual de diputados

El contenido sexual tuvo una duración de 30 segundos y esta fue la reacción de los parlamentarios.

Un video con contenido pornográfico fue reproducido durante una conferencia virtual de parlamentarios italianos.

El lunes 17 de enero de 2022, los congresistas debatían de forma virtual sobre la transparencia de los datos en la toma de decisiones políticas, en un momento inesperado alguien comenzó a reproducir un video para adultos.

El contenido xxx se puso en marcha justo cuando la llamada de Zoom presentaba a Giorgio Parisi, uno de los ganadores del Premio Nobel de física del año pasado. Lo que siguió fueron los 30 segundos más largos que cualquiera de los presentes había experimentado.

La reunión, organizada por la senadora del Movimiento Cinco Estrellas de Italia, Maria Laura Mantovani, pareció transcurrir sin problemas durante la primera media hora, según un reportaje del servicio de cable italiano ANSA.

Pero cuando llegó el momento de presentar a Parisi, la llamada, que incluía participantes en vivo y remotos, fue secuestrada por alguien que compartió su pantalla mientras reproducía el material pornográfico, que pertenece a la serie de hentai Final Fantasy VII.

Si bien se eliminó del video oficial del evento, un clip de la desgarradora falla de Zoom estado circulando en Twitter en el siguiente hilo: Advertencia. Hay imágenes sensibles y explícitas.

anyway, on lighter news, have you heard about the Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a meeting of the Italian senate yesterday

— Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022