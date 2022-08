VIDEO. Karla Panini insulta al hijo de la fallecida Karla Luna

Cabe recordar que algunos internautas consideran enemiga a Panini porque "traicionó" a Luna al sostener una relación amorosa con quien fue su esposo.

Karla Panini conocida por su participación en el programa “Las Lavanderas” y envuelta en críticas tras la muerte de su compañera Karla Luna a causa del cáncer, desató una nueva controversia por una pelea en redes sociales con José Rubén, primogénito de la fallecida “Lavandera”.

“La enemiga número 1 de México” utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su punto de vista ante el conflicto luego de que el joven la exhibiera por supuestamente no poder ver a sus hermanas, Sara y Nina, producto del romance entre Luna y Américo Garza, ahora pareja de Panini.

“Rubén, no digas mentiras. Las convivencias con ustedes están suspendidas por orden de un juez y a petición de las niñas, no porque Américo o yo lo digamos. Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cuál ustedes NO asistieron”, dijo.