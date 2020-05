¡El karma! Karla Panini se queda sin trabajo y confirman infidelidad de Américo Garza

Como dice la frase "quien la hace la paga", y tal parece que a Karla Panini le llegó la factura mediante Fabiola Martínez, quien ya confesó que sí fue amante de Américo Garza y que, además, ella no ha sido la única con la que él le ha puesto el cuerno a su mujer.

En el programa "De Primera Mano", la presentadora regiomontana contó que su relación con el empresario se dio en 2015, cuando el matrimonio de ella pasaba por una fractura, pero él ya salía con Panini: "Él fue quien me tiró los perros a mí. Américo tiene mucho colmillo: te trata como reina, te tira mucho verbo".

La conductora aseguró que al principio lo vio como algo pasajero, pero continuaron viéndose y dándose sus escapadas, y a principios de 2016 Martínez descubrió que Garza andaba con ella y con su ahora esposa al mismo tiempo y lo enfrentó.

"Recuerdo que le dije: "Hay que ser marranos, pero no trompudos. No te metiste con una conocida de tu mujer, te metiste con su mejor amiga’, pero no terminé con él porque para mí él sólo era una distracción en lo que veía qué onda con mi matrimonio".

Para la estocada final, Martínez dijo que ya estando casado con Panini, Garza se metió con una teibolera; además, no se explica el éxito que tiene con las mujeres: "Es pitochico, no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto", finalizó.

Sin trabajo

Fuentes cercanas revelaron que ella fue despedida Exa Monterrey, en donde laboraba con su programa "La Mañanita Morning Show", luego de los recientes escándalos que han rodeado a la conductora.

El despido viene luego de que le agradeciera a EXA por el apoyo que recibió de ellos como empresa, pese a los ataques que recibió recientemente por parte de la familia de Karla Luna.

Incluso se mostró agradecida porque le permitían hablar de religión en su espacio; al lado de su amigo y colega Jair Villareal, quien también dejó de laborar en la compañía.