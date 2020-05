Filtran imágenes inéditas de Karla Panini antes de las cirugías, ¡irreconocible!

Karla Panini no deja de estar en la polémica, pues las redes sociales aún recuerdan el famoso triángulo amoroso y la odian por robarle el esposo a su mejor amiga, Karla Luna.

Hace unos días la familia de Luna reveló unos audios que mostrarían el momento en que ella y Américo Garza se enfrentan a la verdad tras conocer la infidelidad de este con Panini, donde ella le dice que su ex amiga "podrá ser una mujer bella, pero pero la belleza interior es la que dura toda la vida".

Como parte de los ataques constantes a los que es objeto la comediante, surgieron en redes sociales fotografías de la "comadre güera" en las que luce irreconocible, pues en ellas se le puede apreciar como era antes de las cirugías a las que recurrió para mejorar su aspecto.

Esa frase del audio es la que los internautas retomaron para señalar que Panini no era tan bella antes de sus operaciones estéticas.

Las amigas formaron el dúo cómico “Las Lavanderas”, que se hizo famoso primero en la televisión de Monterrey y luego dio el salto al canal Telehit.

Cuando se encontraban en lo más alto de la fama, la tragedia asomó por primera vez a la vida de Luna, pues en 2012 le fue detectado un tumor en la matriz que le retiraron.

Otro golpe llegó en 2014 cuando se destapó la infidelidad de Karla con el esposo de Luna, Américo Garza.

"Karla era mi paño de lágrimas. Me siento burlada porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, ella lo iba ganando. Ya no quiero estar junto a 2 personas que me causan cáncer. No los culpo de mi cáncer en la matriz. Es un cáncer de vida, es algo que me lastimó tanto", declaró sobre la traición de su esposo y su amiga.