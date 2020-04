Filtran video cuando Karla Panini le confiesa la verdad a Karla Luna

Hay un dicho que dice "de broma en broma la verdad se asoma", y todo parece indicar que Karla Panini ya le había revelado la verdad a su amiga Karla Luna.

En uno de los programas de "Las Lavanderas", de Telehit, Panini le confiesa todo a su compañera, sin que ella supiera que hablaba en serio y pensando que todo era una simple broma, le dejó ver que la estaba traicionando.

Aunque de acuerdo a las imágenes, la comediante tenía sospechas ya que se puede notar cómo le molesta el comentario de su amiga aunque estuvieran en un sketch.

El humor de ambas era muy ácido; sin embargo, en este video en particular se puede observar que la cara de Luna cambia cuando su compañera hace el chiste de presuntamente "estar con su marido", situación que meses más tarde se revelaría.

La vida de la víctima en todo esto fue muy difícil ya que tuvo que atravesar que su mejor amiga comenzara una relación con su exmarido y posteriormente fuera diagnosticada con cáncer. Durante mucho tiempo la comediante luchó contra esta terrible enfermedad y a pesar de tener el cariño de todos sus fans, no pudo ganar la batalla y falleció el 28 de septiembre del año 2017.

A pesar de que han pasado varios años de todo el problema, la gente no deja de recordarle a Panini el triángulo amoroso e incluso la comediante ha cerrado sus redes sociales durante mucho tiempo al recibir ataques de los fans que siguen defendiendo a Luna.

Pero hace unos días decidió romper su silencio y responder a las duras críticas y burlas que recibió por su relación.

"Me vale si dicen de mí, si hablan de mí. Estoy acostumbrada. Hay unos a los que me gustaría darle like porque son muy creativos y me dan risa", comentó en un video la recordada ‘Lavandera Güera’, haciendo alusión a los comentarios de burla dirigidos a ella.