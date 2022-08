Por primera vez, Cardi B deja ver su rostro natural con acné y bigote

La cantante publicó unas imágenes para mostrar cómo luce sin nada de maquillaje, mostrando así que es una mujer común que tiene imperfecciones.

Si algo agradecen los fanáticos es que de vez en cuando las celeridades dejen todo el glamour que publican en las redes sociales y se muestren tal y colmo son en su día a día, tal como lo hizo Cardi B.

La cantante siempre ha lucido maquillajes impecables, una perfecta piel y sobre todo atuendos y looks extravagantes, pero al parecer quiso salir de su zona de confort y se quiso mostrar sin mayores posees.

En sus más recientes publicaciones a través de su cuenta en Twitter la famosa lució al natural y bromeó con la frase:

En una de las imágenes la dominicana que aparece junto a uno de sus pequeños hijos luce sin vergüenza sus granos en la frente y los vellos de un disimulado bigote, esta vez la rapera prefirió dejar a un lado el efecto que causa unas abundantes pestañas o un perfecto maquillaje.

Sin duda que la imagen ha recibido miles de buenos comentarios de su público que agradece la naturalidad y que la felicitan por lucir hermosa, ya que pensar en ella siempre es sinónimo de excesos, generalmente por los atuendos que exhibe.

Cardi B decidió compartir otra imagen de su adolescencia y con ella quiso pedir la opinión de los fans pidiendo consejos para librarse del acné en tiempo record.

How do you get rid of a pimple in 2 hours ? pic.twitter.com/a3JaqsQqhi

— Cardi B (@iamcardib) August 13, 2022