Impactan fotos del rostro e "imperfecciones" de Ariana Grande sin Photoshop

En ocasiones son las mismas celebridades las que se muestran al natural y sin maquillaje. Ariana Grande pocas veces se ha dejado ver así.

Sin embargo, la cuenta de Instagram “Ssstructure” nos ha abierto los ojos y ha mostrado que los famosos son comunes y corrientes como cualquier persona.

Un estudio reveló cómo son ellos en la realidad y lo hizo con una cámara de alta definición que expone en primer plano las imperfecciones.

Una de las más perjudicadas con este estudio ha sido la cantante, quien tiene más de 161 millones de fans en Instagram. Ariana se ve ampliamente damnificada por las imágenes.

A la estrella se le ven todas las deficiencias cutáneas. El relleno de maquillaje hizo estragos en ella. Los granitos y el acné son tapados gracias a la exagerada cantidad de base y polvos.

Otras artistas señaladas son Kylie Jenner, Camila Cabello, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Selena Gomez, Justin Bieber, entre otras.

Ari recibió fuertes críticas en redes sociales después de que hiciera un comentario muy controversial que, según las declaraciones de la propia cantante, no fue para nada divertido.

Todo comenzó cuando su amigo Doug Middlebrook compartió una foto en Instagram donde se puede apreciar la portada de un periódico y en la descripción agregó "nadie nunca hizo más portadas".

La niña que protagonizaba dicha portada era JonBenét Ramsey, una pequeña modelo que fue brutalmente asesinada en diciembre de 1996 a la corta edad de 6 años y cuyo caso nunca pudo ser resuelto.

Los usuarios enfurecieron cuando la estrella respondió a la publicación de su amigo comentando:

Muchos interpretaron los comentarios de Ariana y Doug como una burla hacia la memoria de la niña, por lo que no tardaron en hacerles notar su error.

@ivanmoratroya yeah no i deleted it very quickly and understand that it’s not at all funny. this was out of pocket and i sincerely apologize.

