Dennis Arana habla sobre Nelson Carreras y la final de La Academia

Tras la Gran Final de “La Academia“, Dennis Arana hizo fuertes declaraciones al conocer que Nelson Carreras obtuvo el cuarto lugar. Varios influencers y artistas dieron a conocer su sentir tras los resultados finales.

El guatemalteco, Dennis Arana, quien fue parte de la doceava generación de La Academia, expresó su opinión. A través de Twitter, seguidores se unieron para discutir el resultado final del reality show.

Arana, quien se encuentra de viaje por Barcelona, expresó su sentir tras conocer que el representante de Guatemala no logró uno de los tres primeros lugares. “Estoy en shock, sabemos que el lugar no define la carrera”, expresó. “Pensé que se iban a redimir con lo que hicieron en mi generación. Ya en su momento hablaré con Nelson y que no importa el lugar, hay que seguir trabajando. Por ejemplo de mi generación, cuántos somos los que estamos picando piedra aún…”, agregó.

Las palabras de Dennis Arana tras la final de “La Academia”. 🇬🇹#LaAcademia pic.twitter.com/PkoUvF6idM — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 15, 2022

El chapín agregó que lo importante es el hambre que se tenga de salir adelante y la ganas de cada persona de hacer las cosas. Arana participó en La Academia en el 2019-2020 y también quedó en el cuarto lugar. Ambos guatemaltecos se ganaron el cariño de los guatemaltecos y extranjeros.

Nelson Carreras obtuvo varios reconocimientos en el certamen entre ellos el premio de los críticos: un carro. Además de regalos por parte del director de La Academia, Alexander Acha, y muchas marcas patrocinadoras. También, Ana Bárbara lo invitó a acompañarla a su concierto en Guatemala el 30 de septiembre y Lolita Cortés a hacer teatro musical. Además, el guatemalteco acompañará al Grupo Cañaveral y La Sonora Dinamita en una gira por varios países.

