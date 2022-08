La Academia: El espectacular regalo que le dio Alexander Acha a los finalistas

El cantante se despidió de Nelson, Cesia, Andrés, Rubí y Mar con unas emotivas palabras y con un regalo que los acompañará en su carrera.

Publicidad

Después de ser parte del panel de jueces, Alexander Acha fue invitado para debutar como director de La Academia 20 años, en medio de aplausos y críticas por su gestión.

Sin embargo, para los alumnos el cantante hizo un excelente trabajo, en especial por la estrecha relación que logró tener con ellos.

Para dar cierre a su ciclo, el hijo de Emmanuel quien siempre se caracterizó por apoyar a los alumnos también lo quiso hacer fuera del reality show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝔸𝕝𝕖𝕩𝕒𝕟𝕕𝕖𝕣 𝔸𝕔𝕙𝕒 (@alexanderacha)

Pues además de dedicarle un mensaje muy especial, le dijo adiós a los finalistas Nelson, Cesia, Andrés, Rubí y Mar con tremendo regalo especial.

“Queridos alumnos, un regalo con todo mi cariño… Me despido con una sonrisa sincera y agradecida. Gracias por confiar en mí. Por permitirme entrar en sus vidas. Por su disciplina y esfuerzo”

Luego los sorprendió con un teclado para cada uno con el objetivo de que sigan puliendo su talento musical ya fuera del reality.

“Les regalo estos teclados Casiotone para que los acompañen en su caminar y sigan creciendo musicalmente. Yo tengo el mío, es portátil para cuando anden de gira. Es una maravilla.”

El cariño del cantante

Alexander Acha también les regaló unas emotivas palabras y buenos deseos de éxito en su carrera que apenas comienza, pero también en todos los aspectos de la vida.

“Les deseo muchísimo éxito en sus carreras, pero recuerden que el verdadero éxito no es sólo triunfar en lo profesional, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida”.

“En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, etc. Si cuidan y alimentan todo esto estoy seguro que serán no solamente grandes artistas, sino artistas felices, que es mejor. Personas plenas. Seres humanos, no mundanos”, agregó.

Para finalizar tan emotivo mensaje como especial regalo, el intérprete de “Te amo” externó su apoyo: “¡Cuenten conmigo y siempre hacia adelante!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝔸𝕝𝕖𝕩𝕒𝕟𝕕𝕖𝕣 𝔸𝕔𝕙𝕒 (@alexanderacha)

(Visited 989 times, 989 visits today)

Publicidad