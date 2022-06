Dennis Arana enloquece a sus fans tras volverse tendencia en México

El cantante guatemalteco es co-conductor de La Academia en su transmisión para Guatemala, gracias a su talento se creó el hashtag "ERES GRANDE DENNIS".

Desde que participó en La Academia, la vida de Dennis Arana dio un giro total, pues ha pasado gran parte de este tiempo en la Ciudad de México cumpliendo con algunos proyectos.

A solo unos días de que TV Azteca arranque con su reality show más exitoso, en su edición por sus 20 años, el cantante guatemalteco quien ahora es un exitoso ex académico – participante de la decimosegunda generación (2019-2020) quedando en cuarto lugar- y será el conductor digital del proyecto para la corresponsal en Guatemala.

Pues gracias a su talento, el artista se convirtió en tendencias pues enloqueció a sus fans tras volverse trending topic en México con el hashtag y la frase “ERES GRANDE DENNIS”.

Me he dado cuenta que @_DennisArana es el combo completo; chico guapo, carismático disciplinado, trabajador, humilde, inteligente, soñador, hábil, ágil, divertido, valiente, respetuoso, capaz, y un gran ser humano con un gran corazón y más

En una entrevista, Dennis Arana habló de la importancia de tener representación LGBT+ en pantalla, a pesar de que la televisora del Ajusco lo “sacó del clóset” públicamente dentro de una de sus emisiones sin su consentimiento.

“Creo que las veces anteriores no quedé por mi crecimiento, o sea siento que de esa vez que hice el casting y quedo, era un Dennis un poco más maduro […] el reality busca personalidades, busca a estas personas que saben que van a entrar y no van a pasar desapercibidos, gente que si en algún momento pasan se tiene que agarrar a madrazos, eso es lo que buscan y fue lo que pasó en esta generación”, inició a relatar.

Yo no había dicho que era abiertamente gay, nunca lo había mencionado y pues parte de mi familia no lo sabía aunque como dice Juan Gabriel ‘Lo que se ve, no se pregunta’ y entonces yo dije ‘Así estoy tranquilo’”, confesó.