Así se prepara Nelson Carreras para interpretar éxito de Camilo

"¿Cómo lo hará?", muchos fans se cuestionan sobre la interpretación de Nelson Carreras tras ensayar un tema que no lo convenció.

Nelson Carreras, representante de Guatemala, expresó durante la entrega de canciones su inconformidad con el tema que deberá interpretar en este nuevo concierto. El joven comentó que “es una canción muy tonta”.

El tema es “Ropa Cara“, éxito del colombiano Camilo. Tras su comentario, el nacionalizado guatemalteco obtuvo varias críticas, memes y también comentarios a favor.

“Pues tiene toda la razón la canción es ridicula”, “Toda la razón Nelson en un tema tonto”, “Cómo podrá mostrar su talento con la basura de esa canción”, “Nada que ver con su talento”, “Camilo y Nelson nunca harán un dueto”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Rompe el silencio

Tras la polémica que desató sus comentarios, Nelson Carreras estuvo en la Cabina POV de TikTok y aclaró lo que piensa sobre dicha canción que dicho sea de paso, no ha sido del total agrado de sus seguidores.

“Cuando se hizo trending topic la canción, es una de esas que la amas o la odias, pero a mi me pasó que la odio… saludos a Camilo”, comentó Carreras.

“El profe, no se como le hizo, tiene una mente brillante y me cambió muchas cosas y la canción ya me gusta, me encanta de hecho”, agregó.

En un video que ya circula en redes sociales se ve a Nelson Carreras ya ensayando el tema el cual será su reto para el concierto de este sábado 16 de julio.

Así ensaya Nelson Carreras para su presentación del próximo domingo en “La Academia”. 🇬🇹#LaAcademia #EnLaAcademia pic.twitter.com/Kjs5d728Ab — Andrea Ll. (@AndreaLl502) July 15, 2022

