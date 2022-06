Muestran a Camila Cabello sin censura en tanga dejando ver su celulitis

La cantante disfrutó de las playas de Miami y se lució en diminuto bikini, los paparazzis la captaron en extrañas poses que mostraron sus imperfecciones.

Camila Cabello demostró una vez más que no le importan las críticas que puedan hacerle a su apariencia, pues se dejó ver luciendo un diminuto bikini en las playas de Miami.

La cantante de 25 años disfrutó de unos días de relax acompañada de unos amigos y llamó mucho la atención que después de ser criticada, ella se dejara ver en tanga.

“¿Para quién estoy tratando de lucir atractiva… ¡si no puedo relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día en la playa!?”, dijo cuando recibió comentarios hacia su cuerpo.

Luego no perdió la oportunidad de jugar en la arena y lució al natural sus curvas sin temor a las críticas, orgullosa de su torneado cuerpo.

Día 2: Dio un paseo en yate con amigos y se lanzó a mar abierto. Aunque en redes fue atacada por mostrar su cuerpo, también recibió buenos comentarios por dar un mensaje positivo.

Este día usó un traje de baño del mismo estilo que el anterior, pero en color naranja. Tomó el sol, nadó y se divirtió con sus amigos.

Camila Cabello fue captada justo cuando estaba recostada dejando ver toda sus imperfecciones, algo que ella mencionó es completamente natural en todas las mujeres.

“¿Qué es la salud, si estás tan obsesionado con el aspecto de tu cuerpo, que tu salud mental sufre y no puedes disfrutar de tu vida?. Nunca me he sentido peor. Vivimos en una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de lo que debe ser el cuerpo de una mujer, que es completamente falsa para muchas”, compartió en Instagram.