Christian Nodal lanza canción en contra de J Balvin y así reaccionan sus fans

"Qué canción más terrible", "Lo más horrible que he escuchado", "Belinda por favor regresa con él, está perdido", fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

Christian Nodal estrenó la canción “Girasol” con la que responde a las supuestas burlas de J Balvin por los tatuajes de Belinda.

El artista ya había anticipado que lanzaría un nuevo tema. Sin embargo, la canción que deja a un lado el regional mexicano y es un rap no fue del agrado de sus fans.

Incluso, Nodal ocupa el famoso “esto lo hago pa’ divertirme” que Residente le dedicó a Balvin, con quien también sostuvo una pelea de rimas.

La discusión entre el cantante y J Balvin comenzó cuando el colombiano se burló de una fotografía del cantante de regional mexicano.

Ahora Nodal no se guardó nada en un tema de más de 5 minutos titulado Girasol realizó una tiradera a Balvin.

“Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, dicen las primeras estrofas de la canción.

Este tema había sido anunciado desde el miércoles luego de que J Balvin hiciera burlas de la cara de Nodal e incluso de su relación fallida con Belinda. Esto no le agradó nada a Christian y rápidamente compartió que grabaría un tema al estilo de Residente.

“Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta”, reprochó una vez más el cantante por la comparación hecha.

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la ‘innombrable’ me arma un caso eso verán de nuevo”, mencionó el famoso como una indirecta para Belinda. “A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser ‘naco’ es ser feliz, pues claro que lo soy”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

¿Un fracaso?

En comparación con el tema de Residente hacia J Balvin que fue bien recibido, el de Nodal ha causado burlas entre los cibernautas.

“Nodal como Residente se muere de hambre”, “Enfócate en tu carrera niño, qué terrible”, “J Balvin debe estarse ahogando de la risa”, “Terrible versión, no la hace”, fueron algunos de los comentarios.

Yo escuchando GIRASOL de

Christian Nodal pic.twitter.com/aGGiemA34u — Nahomi (@Nahomi_GG) June 4, 2022

Yo después de escuchar la canción de #Girasol que Nodal le escribió a J Balvin: pic.twitter.com/2TiACuC1da — Mónica B (@LoliDice) June 4, 2022

