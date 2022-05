Camila Cabello explota y tilda de maleducados a fanáticos del Real Madrid y Liverpool

Camila Cabello acusa a los fanáticos del Real Madrid y del Liverpool de haber arruinado su show:

Por una vez, Camila Cabello no era la razón por la que miles de personas se congregaron el pasado sábado en el Stade de France. La cantante estaba allí solo para dar el paso de salida a la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, que era el auténtico plato fuerte de la jornada.

Por esa razón, el número musical de seis minutos que ella había preparado resultó demasiado largo para el gusto de algunos de los aficionados. A Camila no le hizo ninguna gracia darse cuenta de que apenas se la escuchaba por encima del griterío de la grada, que empezaba a caldear los ánimos en el estadio entonando sus propios cánticos, así que no dudó en tildar de maleducados a los hinchas de los reds y de los merengues.

Hahaha this serves them right for trying to Americanise football. They paid to see a football game not a Camilla Cabello concert. Do you think that Peter, 53, from Toxteth is gonna be singing Señorita after drinking lager since 8:30am in Central Paris? pic.twitter.com/AIBdmkqrtW

— Fake Carlton (@_CarltonCole9) May 29, 2022