Presentadora de “Despierta América” bajó así 50 libras para su boda

La propia Francisca Lachapel ha compartido los sorprendentes resultados de su transformación física que empezó el año pasado.

La presentadora de “Despierta América” está a pocos días de celebrar su matrimonio religioso con Francesco Zampogna en su natal República Dominicana.

Tal como siempre lo había soñado, Francisca Lachapel asegura que ese momento será uno de los más trascendentales en su vida, por lo que se ha ido preparando desde hace varios meses.

Cuando la dominicana junto a su esposo decidieron volver a casarse, pero esta vez frente a Dios; por eso ella se puso manos a la obra respecto a su estado físico y optó por trabajar en ello.

Asegura que estaba consciente que tenía unos kilos de más que hacían que no se viera como ella quería y que eso también podía perjudicar en su salud.

Luego de varios meses de un arduo trabajo, ella misma presumió los resultados en sus cuentas de redes sociales con la finalidad de motivar a muchas personas que también quieren bajar de peso y así evitar algunos problemas de salud.

Con una publicación hizo una composición fotográfica en la que muestra una imagen de hace unos meses y otra de la actualidad, evidenciando un gran cambio que se puede apreciar a simple vista.

En la imagen de la izquierda se ve a ella el año pasado en agosto con unos evidentes kilos de más mientras que la foto de la derecha muestra su actualidad con una silueta diferente y más delgada.

Es más, en sus historias ella misma ha dado a conocer un poco de detalles al respecto, pues ahí aseguró que ha bajado unas 50 libras, que son equivalentes a más de 20 kilogramos.

¿Cómo lo logró Francisca Lachapel?

La presentadora se puso en manos de su gran amigo Alejandro Chabán, fundador y CEO de Yes You Can!.

¿Por qué con él? Porque fue justamente de su mano y de su famoso plan del semáforo basado en los latinos, que logró llegar a su peso ideal cuando estaba dentro de la mansión de ‘Nuestra Belleza Latina’.

En la misma publicación manifestó todas sus impresiones al percatarse el gran cambio que había logrado en unos meses y agradeció a quienes la apoyaron. Del mismo modo, reconoció que aún no es el final y que seguirá trabajando hasta obtener el verdadero objetivo.

“A pocos días de mi boda quiero compartir con ustedes este antes y después. De verdad que el trabajo, la dedicación y la entrega tienen su recompensa. Fue muy emotivo para mí cuando vi estas fotos. Solo viéndolas una al lado de la otra pude darme cuenta de cuánto había recorrido y pude apreciar de verdad el cambio.

Sinceramente, miro a la Francisca de la izquierda y recuerdo que se sentía presionada por una sociedad que le exigía ser una mujer perfecta y en un momento llegó a pensar que nunca se recuperaría y sentía miedo. Y luego veo a la Francisca de la derecha que aunque todavía no es el final, se siente muy cómoda con su cuerpo tal cual está y muy orgullosa del trabajo realizado, de su valentía y enfoque. Es muy cierto que las grandes cosas no se logran solos, y yo tuve los mejores aliados”, argumentó.

