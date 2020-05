FOTO. Ninel Conde sorprende con algunos kilos de más, sin maquillaje, ni extensiones

View this post on Instagram

Bellas aquí una foto antes de la cuarentena y durante la cuarentena #condetip hermosas ! Quienes creen que el bombón asesino siempre está en forma se equivocan! Los viajes , las giras el estrés que vivo como mujer y como madre con una situación tan difícil como la que me ha tocado enfrentar generan cambios hormonales y las emociones son súper importantes para tener un equilibro físico y de Salud . Aquí les iré dando mis #condetips durante esta cuarentena para que salgan de este tiempo siendo mejores y sintiéndose más sanas en su mente espíritu y cuerpo ! Vamos si se puede !