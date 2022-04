¿Mia Khalifa viene a Guatemala? Por esta razón se ha vuelto tendencia

La modelo libanesa es tendencia en el país, pero ¿cuál es la razón?

Publicidad

Mia Khalifa se ha vuelto tendencia en redes sociales. Los usuarios comentan que desean que venga a Guatemala pero de dónde surgió la idea.

Todo se debe a que la modelo libanesa es novia de Jhay Cortez, uno de los artistas que se presentarán en el Empire Music Festival en nuestro país el 3 y 4 de junio.

Este año los invitados son:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Empire Music Festival (@empiremusicfest)

Tras la noticia, los cibernautas han comentado que esperan que Mia Khalia acompañe a su novio y puedan apreciar su belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mia K. (@miakhalifa)

“Si viene Mia Khalifa a Guatemala, no sé cómo pero voy a conseguir una foto con ella”, “Mejor que no venga el novio y solo ella”, “Por favor que venga y baje a saludar a todos”, “Creo que ella sería la sensación del festival”, “Te esperamos Mia en Guatemala”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

Majes tipo “Yo voy a ir al EMF si viene Mía Khalifa” Los majes: pic.twitter.com/lIsfxOSTCh — 👺 (@Gothmannnn) April 20, 2022

La gente no quiere ver a Jhay Cortez, quiere ver a Mia Khalifa. — Kaatherine❣️ (@kaaaaath12__) April 19, 2022

¿Alguien me explica porqué Mia Khalifa esta en tendencias en Guatemala..? 🤔 pic.twitter.com/3RpRnRDFkd — Corazón Sin Cara (@CorazonSinCara0) April 20, 2022

“Yo si voy a ir al emf a ver a la mia khalifa” pic.twitter.com/5y0Tsgp5fw — Yaeggy González (@josue_yaeggy) April 19, 2022

En 2021 se dio a conocer que la exactriz de cine para adultos estaba saliendo con Jhay Cortez y hoy en día se los ve muy enamorados. Incluso, la joven acompañó al famoso en su gira por Sudamérica.

Sobre lo importante que es el amor en su vida, el cantante comentó: “Hoy es imprescindible tener ese apoyo. Te mantiene más concentrado, más firme, no te vas por ahí hacer lo que eras. Ella me apoya demasiado y lo disfruta y me alegra ver eso, que disfrute tanto como yo. Es una persona súper creativa también, sabe de ropa, de estilo, de música, me complementa y me hace crecer todo el tiempo”.

►Ella es la modelo de OnlyFans que envío a Andrés García al hospital

(Visited 1,554 times, 1,554 visits today)

Publicidad