Villano de Televisa confiesa que fue rechazado por “su feo” físico

El actor Alberto Estrella dio a conocer que productores le pidieron que se operara la cara para que pudiera actuar, pero él los rechazó.

Publicidad

Hay un actor mexicano que sabe perfectamente destacar en teatro, cine y televisión, sus grandes papeles como villano de Televisa le han dado fama internacional.

Su nombre es Alberto Estrella, y aunque ha interpretado personajes inolvidables, no todo ha sido miel sobre hojuelas para el antagonista de “La Desalmada”.

Durante una entrevista para De Primera Mano, habló sobre cómo la industria del entretenimiento estuvo cerca de cerrarle las puertas por su físico.

Es bien sabido que el físico es importante del mundo del entretenimiento, pues las empresas consideran que es la imagen la que vende sus productos y después el talento.

Esto lo sufrió mucho el actor, quien reveló que tenía que transformar su cara si quería triunfar en la televisión.

Hoy, el consagrado histrión comentó que al principio de su carrera lo rechazaron por su apariencia; sin embargo, le mencionaron que debía “corregir” ciertos aspectos de su rostro en caso de querer un papel en algún proyecto.

#AlbertoEstrella confiesa que en sus inicios, productores le dijeron que su rostro “no era para la televisión”, incluso le propusieron que se sometiera al bisturí#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/0Cjg2xCDah — De Primera Mano (@deprimeramano) April 11, 2022

“Eso me pidieron, me dijeron que para yo poder funcionar en la televisión necesitaba yo transformar mi cara. Que veían que mi nariz no funcionaba bien, que necesitaba una barbilla más prominente y también acá querían ponerme no sé qué cosas, querían abrirme más los ojos. Yo les dije, a quien quieren es a otro, no es a mí”, contó.

En palabras de Alberto Estrella

El reconocido villano de Televisa explicó que las malas críticas lo obligaron a hacer varias reflexiones sobre lo que quería hacer en su vida y en este caso, se aferró como nunca a sus sueños apostándole a su talento y no al físico como se lo recomendaron.

“Para mí me dio una fortaleza en el aspecto de decir ‘qué es lo que quiero o a qué estoy jugando yo en esto’ y siempre le aposté yo a la parte actoral, yo nunca le aposté a la parte física, ni a venderme físicamente; me refiero a tener una estructura de una manera determinada o maquillarme de una forma o cortarme el pelo de una manera que me favoreciera”.

Alberto Rodríguez Estrella, su nombre completo, aseguró que su físico lo alteraría sólo si el personaje lo exige, de lo contrario el continuaría siendo tal y como es.

“Si el personaje necesita estar rapado, si el personaje necesita adelgazar o subir de peso yo siempre estoy a favor de que el actor debe hacer todo para que el carácter, el personaje sea verosímil y creíble ante la gente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Estrella (@albertoestrella.actor)

(Visited 13 times, 13 visits today)

Publicidad