¿Cirugías? Destrozan a Kelly Osbourne por transformar su rostro

La celebridad respondió a las críticas que ha recibido por supuestamente someterse a una cirugía plástica tras publicar irreconocible foto.

Kelly Osbourne ha sorprendido a todos, pues pasó de ser una adolescente con sobrepeso a una mujer con una esbelta silueta.

Sin embargo, en su viaje por los cambios trató de permanecer con la forma de su rostro que era característico de ella y de algunos miembros de su familia.

La celebridad solía tener un rostro con una figura más cuadrada, al igual que su padre, incluso cuando llegó a una delgadez bastante notoria.

Pero en los últimos mess, ese distintivo rostro se ha ido afilando poco a poco, para dejar ver un contorno más sutil y exquisito.

Tras publicar una foto en su perfil de Instagram, donde luce claramente diferente, los internautas comenzaron a dudar si era en realidad ella es la de la imagen. La criticaron y la acusaron de haberse hecho diversas cirugías pues luce irreconocible.

Kelly Osbourne criticó los “estúpidos rumores” de cirugía plástica que surgieron.

En un video publicado en dicha red social, la hija de Ozzy y Sharon Osbourne respondió a la ola de comentarios que se generaron en Internet sobre su apariencia, aclarando que no se había sometido a una cirugía plástica.

“Solo quiero mencionar un tema del que todos ustedes están hablando, porque siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica”, comenzó diciendo.