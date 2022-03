Adria Arjona seduce a los mexicanos en la premiére de Morbius

La actriz desfiló por la alfombra roja al lado de Jared Leto y se robó todas las miradas al dejarse ver muy sensual en un ajustado vestido de látex, cuyo escote enamoró a muchos.

Jared Leto y Adria Arjona re-inauguraron la temporada de premieres y alfombras rojas de cine de Hollywood en la Ciudad de México gracias al estreno de Morbius.

Desde enero de 2020, cuando Margot Robbie presentó Aves de Presa, las estrellas de superproducciones habían brillado por su ausencia debido al azote pandémico de Covid-19.

Por eso los fans mexicanos no pudieron contener su felicidad de tener tan cerca a la actriz de origen guatemalteco y al actor, quienes presentaron esta nueva entrega del universo Marvel.

La hija de Ricardo Arjona atrajo toda la atención de los fans, periodistas e invitados especiales con su sensualidad y belleza. Ella lució un ajustado vestido de látex y un escote que se robó las miradas.

Como era de esperarse, los medios mexicanos que replicaron las imágenes de la celebridad se llenaron de halagos de miles de fanáticos, quienes resaltaron la exótica belleza de Arjona.

Cerca de 150 personas llegaron con carteles, muñecos de colección, libros, fotos y recortes de periódico para que los firmara Leto, ganador del Óscar en 2014 por El Club de los Desahuciados.

También hubo quienes trajeron imágenes impresas de Titanes del Pacífico: La Insurrección y del videojuego Fortnite, en los que ha trabajado la puertorriqueña-guatemalteca.

Adria Arjona de 29 años y Jared Leto de 50, personifican al doctor Michael Morbius y a la científica Martine Bancroft en el nuevo largometraje del sueco-chileno Daniel Espinosa, que se estrenará el 30 de marzo en México.

“Es la primera parada que hacemos de varias ciudades que vamos a visitar, y es fenomenal ver el recibimiento que nos da México. ¡Dios mío! Ya sea con mi grupo o con mis películas, siempre he sentido un profundo aprecio hacia mi persona y eso no tengo cómo pagarlo. Es tan bueno volver a la realidad después todo lo que vivimos”, expresó Jared.

📽️ | Jared Leto with some fans at the premiere of Morbius in Mexico. pic.twitter.com/OgtGDQhqgy

— MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) March 11, 2022