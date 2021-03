¿Qué le pasó al guapo de Jared Leto? Luce irreconocible y calvo

El actor dejó a sus fans en shock con su impactante transformación, tras viralizarse unas imágenes donde aparece con unas libras de más y sin cabello.

Si algo que admirar en Jared Leto es la capacidad de transformarse por completo, tanto físicamente como emocionalmente, para encarnar un personaje a la perfección.

Hoy es visible el esfuerzo que está poniendo el actor para interpretar a su personaje en la cinta biográfica “House of Gucci“, es tan impresionante que el cambio físico lo hace irreconocible.

Tanto es el esmero que el histrión ha puesto en la preparación del personaje y asemejarse a éste en vida, que prácticamente no lo reconocerías si le vieras en persona.

