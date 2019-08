FOTOS. Margot Robbie genera críticas por brutal Photoshop que la dejó deforme

Margot Robbie está en el ojo del huracán por culpa de una foto que forma parte de la sesión que hizo para la edición australiana de Vogue.

La imagen desató cientos de comentarios que hacían referencia a un mal retoque digital. Fue ella misma quien la compartió, sin imaginar lo controversia que causaría.

Por el ángulo y la pose parecía que la parte superior de su cuerpo era más grande que la inferior y fue precisamente en esa zona donde sus seguidores en Instagram quedaron desconcertados, a detalle lucía como si ella tenía una pierna y, además, se veía demasiado delgada.

"Me rehúso a creer que esas piernas son de un ser humano"

"¿Dónde está tu otra pierna?"

"Muy linda pero ¿qué le está pasando a tus piernas?"

"Estoy realmente confundido acerca de sus piernas"

"Reina de una pierna"

"No entiendo, ¿eso es una pierna?"

"¿Cómo compartes un trabajo mal hecho? Qué mal que una revista famosa haga eso"

Los fans resaltaron que la protagonista de "Once Upon a Time in Hollywood" es demasiado bonita y no tiene necesidad de que sus fotos sean alteradas.

Por su parte, la bella rubia no ha hecho hasta ahora comentarios a la polémica desatada por la sesión fotográfica.

Otros detalles

La sesión formó parte de una entrevista que le hizo el director Quentin Tarantino, quien la guió en la reciente cinta.

Robbie interpretó en la nueva cinta de Tarantino a Sharon Tate, la actriz asesinada en los años 60 por seguidores de Charles Manson. Respecto de su trabajo con él, declaró:

"Fue mucho más de lo que podía haber imaginado. Le quería ver trabajando", aseguró la australiana, quien fue al rodaje incluso cuando ya había terminado sus escenas para aprender y disfrutar de la labor del realizador.

Bromeó además con el hecho de que, en sus sueños, se había imaginado que cuando participara en una película de Tarantino interpretaría a un personaje con "armas", "sangre" y "dando palizas", por lo que su rol fue algo completamente diferente a lo que había proyectado.