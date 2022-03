Adria Arjona luce sexy tanga mientras disfruta la caída de una cascada

La actriz e hija de Ricardo Arjona compartió su reciente viaje a la playa, donde lució su sensual figura en un diminuto bikini negro.

Adria Arjona poco a poco se ha ido abriendo un camino en Hollywood, participando en grande producciones al lado de Ryan Reynolds, Jason Momoa, Melissa McCarty, entre otros.

Hoy la actriz acaparó la atención en las redes sociales no por su carrera, sino porque compartió unas fotos de su más reciente viaje a la playa.

Lo que más atrajo las miradas de sus fans es que presumió su escultural figura en un minibikini negro con tanga y posando mientras contemplaba una espectacular cascada.

“Fully recharged and ready for what’s to come. / Totalmente recargada y lista para lo que está por venir”, escribió.