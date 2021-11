¿Quién es el guatemalteco que ganó el Latin Grammy?

El chiquimulteco, Aroddy Espinales, obtuvo el Latin Grammy por su álbum “Ya me vi“. Conoce su trabajo:

Aroddy Espinales nació en Chiquimula en 1972, es el cuarto de 6 hermanos y es padre de 3 hijos. Cuenta con más de 30 años de trayectoria musical y ha producido más de 10 álbumes de música cristiana.

A lo largo de tres décadas ha producido los álbumes Más de ti menos de mí, Pueblos todos, Amor sin límite y Olor Fragante, entre muchos más. También es autor del libro 21 hábitos de un verdadero adorador.

“La pandemia realmente ha afectado a muchas personas y al gremio artístico. Mi vida profesional se vio truncada y entonces empecé a ver de qué podía trabajar, hasta ingresé mi papelería para ver si me salía de piloto para manejar camioncitos. Sin embargo, nunca me dieron trabajo y decidí enfocarme en la música y es así como nació este tema ‘Ya me vi’ y ahora con la sorpresa de que estoy nominado”, comentó Aroddy antes de obtener el Latin Grammy en una entrevista para Emisoras Unidas.

A pesar de las circunstancias económicas que Aroddy vivió con su familia en los primeros meses de la pandemia, ahora el artista guatemalteco se encuentra realizado de haber seguido enfocado en la música y enhorabuena, haber obtenido un Latin Grammy.

“Tengo tan presente el día de la nominación. Estábamos desayunando con mis hijos y mi esposa, cuando los chicos fueron a iniciar sus clases virtuales. Sin embargo, uno de ellos, antes de empezar su clase buscó la lista de los nominados a los Latin Grammy y ahí aparecía su papá. Se imaginan esa alegría, gritábamos con tanta emoción que creo que los vecinos se asustaron y posteriormente agradecimos a Dios por esta linda oportunidad”, narró el cantautor cristiano.

El guatemalteco Aroddy Espinales, quien ganó el #LatinGRAMMY por Mejor Álbum Cristiano envía un mensaje a los chapines desde Las Vegas. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/aXtRexzJI5 — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) November 18, 2021

El álbum ‘Ya me vi’, con el cual obtuvo este prestigioso reconocimiento, incluye distintas canciones, entre ellas: Confía, Al otro lado del Muro, Peregrino y Extranjeros.

Comparte emotivos momentos

Aroddy se encuentra en Las Vegas y a su regreso nos platicará sobre su experiencia. Por el momento, el guatemalteco comparte en sus redes sociales cómo ha vivido esta fiesta que premia a la música latina.

“Gloria a Dios el Latín Grammy es para Guatemala”, comentó en sus redes sociales.

