Los Grammy Awards 2022 cambian de lugar y revelan la nueva fecha

Después de haber sido pospuesta la ceremonia que premia a lo mejor de la música debido a los casos de Ómicron, vuelve a estar en pie el evento.

De acuerdo con un comunicado de prensa de Harvey Mason jr, CEO de la Academia de la Grabación, los Grammy Awards 2022 ya tienen fecha y lugar.

La cita a la ceremonia de entrega de premios número 64 será el domingo 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Asimismo, la transmisión del evento será en vivo y CBS es el canal de televisión encargado de realizar la transmisión.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2022