Posponen los Grammy Awards debido a la variante Ómicron

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, está nominado a un Grammy en la categoría “Mejor disco pop latino”.

La entrega 64 de los premios Grammy no se llevará a cabo el 31 de enero en Los Ángeles como estaba planificado. Esto debido a la rápida propagación de la variante del coronavirus Ómicron.

La Recording Academy, que presenta la entrega de premios más prestigiosa de la música, informó que “celebrar el show el 31 de enero simplemente asume demasiados riesgos” y agregó que una nueva fecha se anunciaría “pronto”.

“Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y el estado, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y muchos de nuestros socios, la Recording Academy y CBS pospusieron la 64a entrega anual de los premios Grammy”, informaron a través de un comunicado. “La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad”, agregaron.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022