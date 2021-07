Ricardo Arjona presenta el disco en vivo de su concierto “Hecho a la Antigua”

El cantautor guatemalteco lanza el álbum de su exitosa presentación que dio en abril pasado desde la Antigua Guatemala.

Las solicitudes de plataformas y de los millones de fans de todo el mundo para volver a revivir “Hecho a la Antigua” han sido inmensas y es por esa razón que Metamorfosis, sello discográfico de Ricardo Arjona, ha decidido lanzar el audio del concierto en plataformas digitales hoy 23 de julio.

“Hecho a la Antigua” se ha convertido en el livestreaming más visto en la historia de Iberoamérica, con estimaciones de más de un millón y medio de espectadores conectados desde diversos continentes.

Después de un año donde parecía que se había visto todo en los conciertos en este formato, Ricardo Arjona volvió a reinventarse y se dejó iluminar únicamente por 5 mil velas, ni una sola luz artificial. El guatemalteco apostó a la intimidad, en un mundo mágico, emocionante y místico. Más de 170 mil accesos se convirtieron en más de 1 millón y medio de cómplices que se sumaron a vivir la experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Visto en todo el mundo

“Hecho a la Antigua” ha desatado muchísimos comentarios de los seguidores del artista e incluso para los que hasta hoy no lo conocían en países lejanos de los 5 continentes y hasta con otro idioma. Todos ellos impactados por la realización, la producción, la fotografía, los arreglos musicales, la interpretación y un artista que se reinventa para sorprendernos a todos.

Este trabajo contiene más de 25 canciones, con el acompañamiento de 30 músicos y una de las veladas más emocionantes que se haya vivido en estos tiempos.

Lista de canciones:

1. Invertebrado

2. Soldado Raso

3. Vida

4. Marta

5. Te Conozco

6. Hay Amores

7. Te Juro

8. Historia De Taxi

9. Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja

10. Ella

11. Asignatura Pendiente

12. Tarde (Sin Daños A Terceros)

13. Hongos

14. El Amor Que Me Tenía

15. Sobrevivirás

16. A La Medida

17. Adiós Melancolía

18. Dime Que No

19. Ella Y Él

20. Fuiste Tú

21. Blues De La Notoriedad

22. Se Nos Muere El Amor

23. Señora De Las Cuatro Décadas

24. Mujeres

25. Mi País

