Billboard selecciona disco de Ricardo Arjona como “Álbum de la Semana”

El disco titulado “Negro” del cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, fue seleccionado por el portal de Billboard como el Álbum de la Semana.

Este álbum fue grabado con músicos en vivo en los históricos estudios Abbey Road de Londres y cuenta con un total de 14 canciones: De la ilusión al miedo, Yo me vi, Fluye, Ella sabe, Mal por ti, Penthouse, No cambia nada, A dónde va el amor, En vida, Inventario, El bobo, Solo pienso en ti, Me quedaré y El flechazo y la secuela.

Junto con el mismo anunció la publicación del “Libro Blanco y Negro“, que incluirá, los CDs y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro. Su lanzamiento será en este mes.

Un excelente trabajo

Además de este reconocimiento a su trabajo, el artista lo celebra con una nominación al Grammy por su proyecto “Hecho a la Antigua” y soldouts de su gira “Blanco y Negro Tour” en New York, Boston, Miami, Puerto Rico, Málaga, Alicante, tres conciertos en Madrid, dos conciertos en Chile y sumando fechas en el Viejo Continente: Londres, París, Zurich, Colonia, Roma y Milán.

Más de un millón y medio de personas vieron en vivo su anterior gira CIRCO SOLEDAD, y más de 3 millones de personas presenciaron HECHO A LA ANTIGUA, el streaming más visto en la historia de la música iberoamericana.

