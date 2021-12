Ricardo Arjona presenta a su familia con emotivo video

El cantautor guatemalteco presentó por primera vez a toda su familia mientras celebra un billón de vistas de "Fuiste tú".

Ricardo Arjona presentó por primera vez a toda su familia mientras disfruta de la Navidad y celebra los billones de vistas de su éxito “Fuiste tú”.

Desde la playa, el cantautor chapín compartió su vida familiar y por primera vez mostró a sus hermanas y sus sobrinos.

Los Arjona se reunieron para celebrar estas fiestas de fin de año y además festejar el alcance del video de la canción “Fuiste tú”, que lleva más de un billón de vistas en Youtube desde su estreno.

El acontecimiento inspiró al guatemalteco para presentar a los integrantes de su familia y festejar cantando. El artista hasta tocó el piano.

“¡Esto no pasa todos los días!, ayer nos dieron la noticia de un billón de views de la canción ‘Fuiste tú’. Para un autor y cantante independiente este es un verdadero premio porque es producto del esfuerzo de una canción que se abrió camino sin más armas que su melodía y sus palabras. Queda claro que los dos únicos cantantes de la familia éramos mi padre y yo, Jajajaj, que mi sobrina Ale, la que nos filmó (el momento junto a su familia), no es @gaby_moreno y que aún no éramos todos los de la familia (esa noche)”, comentó el artista.

Ricardo Arjona aprovechó para enviar un mensaje a Gaby Moreno con quien interpretó ese éxito.

“Mi abrazo a Gaby porque su voz hizo mejor esta canción. Tengo la dicha de saber que un billón de personas se enteraron de lo bella que es mi Guatemala por las imágenes del video”, agregó.

“¡Feliz navidad, yo ya tuve mi regalo”, concluyó.

“Felicidades!!! Un honor haber cantado junto a ti esa increíble canción que ahora es un himno para muchísimos”, comentó Gaby Moreno en la publicación.

