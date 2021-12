Las fotos íntimas que dejaron en evidencia a muchos famosos este 2021

Estas celebridades cayeron en las trampas de los piratas cibernéticos que se hicieron de sus fotos más íntimas, privadas y desnudos, llegando a publicarlas por diferentes páginas web.

De nuevo las redes sociales fueron el escenario perfecto para la difusión de fotos íntimas de los famosos por culpa de los hackers.

Vivimos en una era digital de cambios constantes y repentinos y por eso se debe tener un cuidado especial con las imágenes y datos guardados en el celular o computadora.

Y todavía más precaución con las que se comparten en redes o aplicaciones como Whatsapp y Messenger.

Existe un gran peligro y los mensajes, fotos y videos que creemos que son privados pueden acabar en manos de quien menos lo esperamos.

via GIPHY

Los piratas están a la orden del día y son varias las víctimas que sufrieron sus ataques en este 2020.

La actriz vivió uno de los momentos más complicados, cuando fue víctima de unos hackers quienes compartieron fotos de su ‘pack’ a través de las redes sociales

En más de una ocasión, la también cantante señaló que las imágenes no fueron compartidas por ella, lo que generó bastante indignación entre sus seguidores; pidieron no difundir las imágenes.

En enero vuelve a ser tendencia, pues un usuario compartió las fotos en Twitter provocando que el nombre de la estrella fuera trending topic.

Un sitio web que tuvo un boom durante la pandemia fue OnlyFans, pues les permitió a las famosas, como la presentadora Samantha Robles, la oportunidad de tener otra entrada monetaria más.

Sin embargo, para obtener ganancias altísimas, se tiende a mostrar de más, tal como le pasó a la famosa “Chica el Clima“.

Ella presenta las condiciones climáticas en el noticiario de Paco Zea, en Imagen Televisión, y está temiendo perder su empleo, pues hace unos días comenzaron a circular en Internet muchas de sus fotos de OnlyFans,

Las imágenes dejaron con la boca abierta a miles de internautas y sorprendiendo del canal mexicano. Una persona del staff del noticiario habló al respecto.

Ella se convirtió en una de las celebridades más reconocidas tras su participación en “Acapulco Shore“.

La influencer ganó millones de fans con sus atrevidos atuendos y su manera de llamar la atención en el popular programa de MTVLA; además, del contenido atrevido que publica en sus redes.

Su fama la llevó a abrir una página en la plataforma de contenido unlok.me, en donde comparte exclusivas imágenes dejándose ver sin censura. Para poder ver todas sus fotos libremente debes pagar por lo menos 10 dólares al mes.

Actualmente obtiene grandes ganancias por su físico gracias a su página, donde prácticamente no porta nada de prendas, y fue desde ese sitio que se filtraron algunas imágenes que circulan en Twitter.

La polémica continúa, pese a que Wanda Nara dijo que había perdonado a Mauro Icardi por el amorío con China Suárez.

De hecho, en dos programas argentinos de farándula aseguraron que se filtraron tanto las fotos como los videos que la expareja de Benjamín Vicuña le habría mandado al futbolista del PSG.

Es así como la conductora de Ciudad Magazine, Carmen Barbieri, habló del tema al aire.

“Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina. ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’”, dijo.