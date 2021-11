Filtran fotos íntimas y sin ropa de la presentadora Samantha Robles

La famosa "Chica del Clima" teme perder su trabajo en un famoso noticiero, luego de que se revelaran unas imágenes que hizo para OnlyFans.

Un sitio web que tuvo un boom durante la pandemia fue OnlyFans, pues les permitió a las famosas, como la presentadora Samantha Robles, la oportunidad de tener otra entrada monetaria más.

Sin embargo, para obtener ganancias altísimas, se tiende a mostrar de más, tal como le pasó a la famosa “Chica el Clima“.

Ella presenta las condiciones climáticas en el noticiario de Paco Zea, en Imagen Televisión, y está temiendo perder su empleo, pues hace unos días comenzaron a circular en Internet muchas de sus fotos de OnlyFans,

Las imágenes dejaron con la boca abierta a miles de internautas y sorprendiendo del canal mexicano. Una persona del staff del noticiario habló al respecto.

Esta persona reveló que los jefes sabían de la existencia de su página en OnlyFans, y que ella publicaba contenido erótico y subido de tono.

Sin embargo, con esta filtración, sus superiores están algo molestos.

“Aunque su cuenta no es un secreto, ahora que sus fotos se han viralizado en redes quizá los jefes no lo vean con buenos ojos, pues la televisora tiene una política y a su elenco le pide cuidar la imagen del canal, pero a ella no le importa porque se lleva más de 200 mil pesos al mes”.