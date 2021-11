Paulina Rubio detalla cómo inició su rivalidad con Thalía

Cuando ambas cantantes estuvieron en Timbiriche llegaron a tener problemas, al grado de protagonizar una pelea arriba del escenario.

Paulina Rubio se encuentra en México como parte de la promoción de su nuevo tema “Yo soy”, con el que busca complacer a sus seguidores luego de estar ausente de la música.

La cantante acudió como invitada al programa de YouTube de Yordi Rosado, donde hizo un repaso de su vida personal y artística.

En un momento de la charla, Yordi mencionó el tema que ha persistido a través de los años respecto a la ex Timbiriche y su presunta rivalidad con Thalía, por lo que la ahora llamada Reina dorada dio una actualización del estado de su relación con la esposa de Tommy Mottola.

Se sabe que ambas cantantes llegaron a tener fuertes rencillas que se hicieron evidentes en una presentación en concierto.

Ella recordó que sí llegaron a los golpes en un escenario de Ciudad Guzmán, pero no quiso entrar en detalles: “No vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película”, expresó.

“Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”, añadió.

Sin embargo, reconoció que fue su gran amiga durante su estancia en el grupo: “Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran” destapó.

Paulina aclaró que respecto a su compañera nunca sintió envidia ni por su vida privada ni por sus proyectos laborales: “Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del barrio ni nada. Era mi amiga”.

Durante la entrevista, Paulina Rubio fue más específica refiriendo que los pleitos con Thalía eran por cuestiones “de novios”.

“Nosotras traíamos cosas atoradas pero no era de quién era la más importante… tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro” añadió.

Sobre el panorama de su relación actual con la intérprete de “Amor a la mexicana”, confió en que ahora las viejas rencillas han quedado atrás:

“Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están las cosas… limadas las asperezas; tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, añadió.

Hace unas semanas resurgió un antiguo video de cuando ambas mujeres, entonces adolescentes, acudieron con sus compañeros de Timbiriche a uno de los recordados y famosos programas nocturnos conducidos por Verónica Castro.

