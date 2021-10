Yolanda Andrade asegura que tuvo romance con Thalía

Al parecer, la presentadora mexicana habría "sacado del clóset" a la cantante, pues reveló que tuvieron un fugaz romance.

Yolanda Andrade nunca ha tenido problema alguno en revelar sus amoríos con algunas famosas, y menos después que se declaró abiertamente homosexual.

La presentadora generó polémica hace algunos años, cuando aseguró que se casó con Verónica Castro, pese a que ella lo negó en varias ocasiones.

“La Vero” afirmó que la conductora solo lo inventó para promocionar un programa que tenía en puerta.

Ahora vuelve a causar revuelo luego de que resurgió una vieja declaración en la que habla sobre un supuesto amorío con Thalía.

Durante una transmisión en vivo por Instagram en la que platicó con Lorena Meritano, quien también sostuvo una relación sentimental con la conductora de TV.

En dicha conversación, la exconductora de “Netas Divinas” habló de algunos romances, aunque destacó que tenía una novia cantante que en una ocasión estuvo celosa de la amistad que sostenía Yolanda con Lorena.

“Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable”, añadió.