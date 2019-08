Revelan que Yordi Rosado le fue infiel a su esposa

View this post on Instagram

A todos mis followers y medios de comunicación, quiero compartirles que Rebeca y yo estamos separados como pareja desde hace algunos meses, pero tanto ella como yo seguimos juntos trabajando en nuestra familia con mucho amor y dedicación. Con el deseo de darles paz y estabilidad a nuestros hijos decidimos compartir un viaje familiar. Cada quien emprenderemos nuestra vida por nuestra parte, siempre en los mejores términos y con todo el respeto y cariño por la linda pareja que fuimos y la familia que tenemos, gracias a todos por su respeto y muestras de cariño 🙏