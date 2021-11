Revelan conmovedor audio que envió Eugenio Derbez a la familia de Octavio Ocaña

El actor y productor mexicano fue quien dio una de las primeras oportunidades al joven de aparecer en la televisión mexicana cuando era niño.

Eugenio Derbez envió un audio conmovedor a la familia de Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre tras haberse vuelto involucrado en una persecución en el Estado de México.

El actor y productor mexicano fue quien dio una de las primeras oportunidades al joven de aparecer en la televisión mexicana cuando era niño.

Tras enterarse de que Ocaña perdió la vida, Derbez se mostró triste y mandó un audio a Octavio Pérez, padre del hoy fallecido y es él mismo quien lo presentó a nivel nacional en un programa de televisión.

“No sabes lo triste que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio y en lo que pasó y estoy muy enojado, muy triste y me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo”, expresó Eugenio Derbez en su mensaje a la familia Pérez Ocaña.

Derbez también expresó que es lamentable que en México ya no se pueda vivir como antes.

“Solamente quiero que sepas que te acompaño en tu dolor y de verdad lo siento muchísimo. Te mando un abrazo enorme y ojalá se pueda hacer justicia”, agregó.

Además, Derbez ofreció su ayuda a Octavio Pérez y a su familia si la consideran para continuar con las investigaciones o cualquier otra necesidad.

Tras enterarse de la noticia, Eugenio compartió una fotografía del fallecido actor y comentó: “La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito”.

