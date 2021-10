Tras salir del clóset, galán de Telemundo presenta a su novio

El actor Roberto Manrique, conocido por su papel en "Sin Senos sí hay Paraíso", protagonizó la portada de People en Español acompañado por primera vez de su pareja Oliver.

Hace unos meses, uno de los galanes de Telemundo fue tendencia en redes sociales tras declararse abiertamente homosexual, pues ​habló por primera vez y de manera pública de su orientación sexual.

Roberto Manrique, conocido por sus actuaciones en telenovelas como Doña Bárbara o Sin senos sí hay paraíso, decidió abrir su corazón ante sus fans.

En un video en su cuenta oficial de Instagram, dijo que había algo en él que no lo dejaba sentirse bien, y decidió contar a sus seguidores que era gay.

“Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: no tienes de qué sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje”, sostuvo.