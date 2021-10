La actriz mexicana no solo sorprendió con su sexy y muy escotado atuendo, también impresionó la drástica transformación de su hija en toda una bella adolescente.

Como es su costumbre, Salma Hayek deslumbró durante la premier mundial de “Eternals”, cinta que protagoniza junto a Angelina Jolie y Richard Madden.

El Universo Cinematográfico Marvel da la bienvenida a nuevos héroes y heroínas, la película está bajo la dirección de la ganadora de Oscar Chloé Zhao.

La actriz fue la protagonista de la noche y deslumbró a todas las miradas que asistieron al evento con espectacular vestido negro de pronunciado escote.

Ella se enfundó en un vestido negro de Gucci con un clutch negro y un collar con diamantes blancos, acompañada de su hija Valentina Paloma.

Ajak, es el personaje que interpreta la sensual mexicana, que en un inicio se presenta como hombre y lo veremos transformado en mujer.

La hija de la artista también acaparó la atención, pues apareció con un look completamente transformado, con una melena rubia y luciendo como toda una bella adolescente.

Salma Hayek no olvida sus costumbres mexicanas, así lo demostró en su pasada celebración de cumpleaños, en la que sorpresivamente Angelina Jolie se unió para darle el tradicional pastelazo.

En una entrevista con en el programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la mexicana explicó cómo ocurrió su festejo por sus 55 años, celebrado el pasado mes de septiembre.

“Yo dije que no quería una fiesta de cumpleaños este año, tenía que trabajar todo el día, 25 personas de todos modos se presentaron, aunque yo les dije que no había festejo, pensaron que iba a sentirme sola, ya que es el primer cumpleaños que festejo sin mi esposo e hija.

De repente había 25 personas en mi casa, entonces tuve que pedir que trajeran algo de tomar, gracias a Dios, había un pastel, que mi agente había traído”, relató Salma.

El conductor le preguntó cómo se dio lo del pastelazo, pues fue algo que ella compartió por medio de su cuenta de Instagram y llamó la atención del público.

“Le dijimos (a Angelina) que yo iba a morder el pastel y que la tradición era empujar a la persona, pero ella dijo: ‘No, no, no puedo hacer eso’, pero lo superó muy rápido y me empujó con todo al pastel”, recordó.