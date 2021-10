Estrellas de “Beverly Hills, 90210” recuerdan con amor a Luke Perry

El actor de 52 años falleció en el 2019 tras sufrir un derrame cerebral masivo.

Los actores del elenco de “Beverly Hills, 90210” rindieron homenaje al fallecido famoso, Luke Perry, quien estaría cumpliendo 55 años.

Perry, quien interpretó a Dylan McKay en el exitoso drama adolescente de la década de 1990, murió en 2019 después de sufrir un derrame cerebral masivo.

Tori Spelling, quien interpretó a Donna Martin, escribió un mensaje conmovedor describiéndolo como un “amigo” y “hermano”.

“Recuerdo haberte conocido cuando era una joven adolescente insegura”, escribió. “Fuiste el primer chico que me hizo sentir digno como humano, mujer y comediante. Como amigo y hermano mayor. Me defendiste ferozmente. Fuiste a pelear literalmente por mí cuando estaba en una relación y me senté y me habló de los momentos más inseguros de la vida de una adolescente angustiada”.

Ella agregó: “Tenías una manera de hacer que cada ser humano se sintiera seguro, escuchado y especial en el momento en que te conocieron. Tu energía era puro amor desinteresado. Un dador en esta vida indiferente. Tu naturaleza amorosa llevada a través de décadas”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Tori Spelling (@torispelling)

Jennie Garth, quien interpretó a Kelly Taylor en la serie, publicó una dulce foto de la pareja durante sus días de “90210”, escribiendo: “Te extraño mi amigo”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Jennie 💛 (@jenniegarth)

Jason Priestley (Brandon Walsh) compartió una foto de Perry y él disfrazados para un evento de alfombra roja, escribió: “Hoy habría sido el cumpleaños de #LukePerry. Te extraño mi amigo… nunca habrá otro… #riplukeperry”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de jason_priestley (@jason_priestley)

Brian Austin Green (David Silver) publicó una foto de Perry en la playa con un compañero canino: “¡¡¡Siempre te extraño!!!”

View this post on Instagram Una publicación compartida de Brian Austin Green (@brianaustingreen)

Ian Ziering, mejor conocido por su papel de Steve Sanders, publicó una foto de él y Perry en Instagram con la leyenda: “Señorita, amigo. Feliz cumpleaños, LP “.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Ian Ziering (@ianziering)

Los coprotagonistas de Perry también le rindieron homenaje el año pasado en su cumpleaños, compartiendo fotos y recuerdos.

Perry saltó a la fama en los años 90 por su papel en la exitosa serie de Fox. Al momento de fallecer, interpretaba a Fred Andrews en “Riverdale” de The CW.

