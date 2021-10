Eduardo Verástegui está en Guatemala y visita a la Virgen del Rosario

El actor mexicano generó un debate en las redes tras su visita al país, pues sus recientes comentarios lo han puesto en el ojo del huracán enojando a muchas personas.

Eduardo Verástegui ha sido tendencia en los últimos días debido a sus polémicos comentarios en contra de las vacunas de Covid-19.

El actor aseguró que no se ha vacunado ni piensa hacerlo pues no confía en las personas que están detrás y hace un llamado a “estar alerta” contra el adversario que busca “devorar”.

“No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente”, comentó.