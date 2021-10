Famosos reaccionan a discusión entre Residente y J Balvin

Ambos cantantes protagonizaron una contienda en las redes sociales que aún no concluye.

J Balvin arremetió en los últimos días contra los Grammy Latinos en su cuenta de Twitter. El artista consideró que los famosos premios dejaron de lado a los reguetoneros en sus nominaciones para la gala de este año.

“Los Grammys no nos valora, pero nos necesita. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto… Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió.

“Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR!! Es decir, todos porque somos un movimiento”, agregó.

Su publicación generó polémica e inmediatamente René Pérez conocido como Residente decidió responder a la publicación de J Balvin.

“Si en los Grammy no nos valoran porque entonces yo tengo 31 Grammys… Decirle a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los co… Pa’ colmo este año (el premio a la Persona del Año) se lo dedican a Rubén Blades, o sea tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades ca… un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”, comentó.

“Tienes que entender José es como si un carrito de Hot Dogs se molestara y se encojo… porque no se puede ganar una estrella Michelín. Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer Hot Dogs y abrir un restaurante, o también puedes hacer un Hot Dog bien hijo de p… El punto es José que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20″, agregó Residente.

Tras el video de Residente, muchos famosos se pusieron de acuerdo a lo que comentó el intérprete de “René”.

Christian Nodal aunque no mencionó directamente a favor de quien estaba, si J Balvin o Residente, simplemente colocó un emoji de una carita que pide silencio. Por lo que esto podría haber dejado entre ver que el intérprete pidió a René Pérez a no criticar a J Balvin.

También el cubano Yotuel respondió a Balvin en otro video. “El género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos fajados”, le dice, antes de recordarle que el género lo impulsaron artistas como Tego Calderón, V Coci o su propia exbanda, Orishas.

Yotuel de Orishas responde a J Balvin por su opinión y petición a los artistas urbanos sobre los Grammys. pic.twitter.com/Dqon2OvQQD — 𝔅𝔦𝔞𝔯𝔢𝔪 (@Biiarem) September 29, 2021

Sigue la discusión

Debido al comentario de Residente hacia J Balvin: “Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer Hot Dogs y abrir un restaurante”, el intérprete de Rojo compartió una publicación que se vio como burla en sus redes sociales.

View this post on Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)

Sin embargo, René no se dejo con los brazos cruzados y compartió:

View this post on Instagram Una publicación compartida de René Pérez Joglar (@residente)

