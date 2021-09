Billboard Latin Music Awards 2021: Estos son los ganadores

Después de un año complicado, la ceremonia se llevó a cabo de manera presencial y bajo los protocolos de salud y seguridad, sin duda fue una noche llena de emoción y sorpresas.

Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, esto de acuerdo a sus ventas, las cantidad de vistas de sus videos, tiempo en las radios y la información de las redes sociales.

Bad Bunny, Jhay Cortez y Prince Royce fueron los primeros ganadores de la noche en la ceremonia. El reguetonero llegó el jueves a la gala como el principal finalista con 22 menciones en 13 categorías.

La ceremonia comenzó con Camila Cabello interpretando su nuevo tema “Don’t Go Yet” acompañada por una gran orquesta de músicos ataviados con esmóquins retro de chaquetas blancas.

🙋🏻♀️ Put your hands up if you are a Mamacita! 🔥

Black Eyed Peas (@bep) @ozuna & @JReysoul win the category Latin Pop Song of the Year with "Mamacita" 🌹#Billboards2021 pic.twitter.com/qtQ2lh6ZiE

— Premios Billboard (@LatinBillboards) September 24, 2021