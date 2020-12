Estos son los videos de reguetón más vistos en YouTube en 2020

La famosa plataforma digital de videos se convirtió en uno de los mejores aliados durante el confinamiento.

Se acerca el final de año y aunque no has bailado en las discotecas, de seguro lo has hecho desde la comodidad de tu casa con YouTube.

La música urbana se ha convertido en uno de los géneros más escuchados en las diversas plataformas digitales.

A continuación te contamos cuales fueron las canciones de reguetón más escuchadas y vistas en YouTube.

Lo más sonado de reguetón en YouTube

“TKN” de Rosalía y Travis Scott

Reproducciones: 165,308,998

No tenemos por qué explicarte por qué está aquí. En solo un par de semanas, TKN se subió al top de los videos más vistos, los más escuchados y los más aplaudidos.

“Mamacita” de Black Eyed Peas, Ozuna y J. Rey Soul

Reproducciones: 229,554,767

Otra de las canciones de reguetón de este 2020 que nos hubiera gustado bailar es esta. Ozuna, es una de las estrellas de género que más ha sorprendido en temporadas recientes.

“Rojo” J Balvin

Reproducciones: 247,913,743

J Balvin es uno de los responsables de la legitimación que el reguetón está experimentando actualmente.

“Safaera” de Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy

Reproducciones: 277,246,172

Bad Bunny es otro de esos artistas que suponen garantía de calidad, y además tiene cosas muy interesantes que decir sobre los referentes de masculinidad en la música latina.

“Diosa” de Myke Towers

Reproducciones: 325,468,798

Myke Towers es una de las promesas juveniles del género, y en 2020 también lo pegó fuerte con esta canción.

“Caramelo” de Ozuna

Reproducciones: 333,022,943

Esta es una de las canciones más icónicas, y una de las más escuchadas de este año en YouTube y otras plataformas.

“Yo perreo sola” de Bad Bunny

Reproducciones: 434,438,403

El número 3 es, para sorpresa de nadie, Bad Bunny.

“Tatoo” de Rauw Alejandro y Camilo

Reproducciones: 445,150,955

Rauw Alejandro y Camilo nos sorprendieron con este tema.

“Hawái” de Maluma

Reproducciones: 543,157,673

En solo un par de años, el colombiano se ha convertido en una estrella sin la que sería impensable concebir la música latina actual.

