Así quedó el rostro de Chrissy Teigen tras someterse a una cirugía

La modelo dejó atrás todas las críticas que recibió tras ser considerada una persona que hace bullying, y compartió cómo fue el proceso de la bichectomia que se realizó.

Chrissy Teigen no deja de sorprender a sus millones de fans con cada decisión que toma, esta vez dejó atrás el pudor y compartió en sus redes que se realizó unos arreglitos estéticos.

La modelo siempre se ha mostrado abierta a revelar detalles de su vida íntima, de su familia y de su carrera en sus redes, por eso una cirugía no sería la excepción.

Esta no es la primera vez que la esposa del cantante John Legend se realiza un procedimiento estético, pues hace poco se sometió a una liposucción en la zona de las axilas, para lucir mejor los vestidos de tirantes.

Ahora la también conductora dejó ver a través de las efímeras historias de Instagram que acudió con el cirujano para quitarse la grasa de las mejillas y conseguir una mandíbula más definida.

“Me he hecho la extracción de grasa bucal del doctor Diamond en esta zona. Y desde que dejé de tomar, realmente estoy viendo los resultados. Y me gusta, la verdad”, reveló.

Ella se sometió al procedimiento conocido como el retiro de las bolsas de Bichat, y aprovechó para responder a las críticas, pues aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse.

Chrissy Teigen siempre ha demostrado su humor y rebeldía, que la llevaron a enfrentarse varias veces con el expresidente Donald Trump por sus incontables burlas hacia él.

Ni su esposo se escapa de su sarcasmos, pero ¿en dónde queda la línea entre una broma y una ofensa?

Courtney Stodden fue la primera en acusarla, pues aseguró que ella le mandaba mensajes directos y muy crueles como:

Luego el diseñador Michael Costello levantó la voz en una publicación para contar que el bullying que ella le hizo lo había llevado a quererse quitar la vida y a vivir traumatizado.

Michael fue acusado de racismo por la top model con unos tuits editados y luego ella le escribió: “personas como tú merecen sufrir y morir”, “tu carrera está terminada”.

Chrissy Teigen's rep tells @KatTenbarge of Insider that Michael Costello faked the DMs that showed her 'bullying' him.

Since accusing Teigen, multiple people have come forward to accuse Costello of body shaming, sexual harassment, and overt racism.

🔗: https://t.co/1QWZ87WZNH pic.twitter.com/mB9ojkPdNE

— Pop Crave (@PopCrave) June 18, 2021