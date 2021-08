Trump: “Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán”

"Lo que hizo Joe Biden con Afganistán es mítico", aseguró el exmandatario norteamericano al mismo tiempo que estimó que Biden debe renunciar.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó el domingo que su sucesor Joe Biden debería renunciar tras la victoria de los talibanes en Afganistán, pero también por su mala gestión de temas como la pandemia.

“Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán, pero también por el vertiginoso ascenso del covid, el desastre en la frontera, la supresión de nuestra independencia energética y la parálisis de nuestra economía”, escribió el expresidente republicano en un comunicado.

“Debería ser fácil dado que no fue elegido legítimamente”, ironizó Trump, quien continúa asegurando que ganó las elecciones presidenciales de 2020.

Aunque Trump supervisó las negociaciones con los talibanes para retirar al ejército estadounidense de Afganistán, culpa a su sucesor de la debacle del ejército afgano.

“Lo que hizo Joe Biden con Afganistán es mítico. Será una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos”, se burló el domingo en otro comunicado.

Trump dijo que la retirada de las tropas estadounidenses, que el demócrata Biden prevé para el 31 de agosto y que ya está casi completa, habría sido “una retirada muy diferente y mucho más exitosa” si él siguiera siendo presidente.

Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos negoció un acuerdo con los talibanes en Doha en 2020, según el cual Estados Unidos retiraría todas sus tropas en mayo de 2021 a cambio de diversas garantías de seguridad.

Esas garantías incluían la promesa de los militantes de mantener conversaciones de paz con el gobierno de Kabul, de no atacar a Estados Unidos ni sus intereses, y de no apoyar a grupos como Al Qaida para que ataquen a Estados Unidos.

Over the past several days I have been in close contact with my national security team to give them direction on how to protect our interests and values as we end our military mission in Afghanistan.

Read my full statement: https://t.co/C1f68bQaUQ

— President Biden (@POTUS) August 14, 2021