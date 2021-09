Con tremendo escotazo, Chiquis Rivera muestra el aumento de senos

La cantante publicó una candente foto en sus historias que dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar sus enormes atributos, luego de la cirugía que hace poco se hizo.

Hace poco Chiquis Rivera confesó a todos sus fans que se había sometido a una cirugía, pues sus fans aseguraban que era para bajar de peso.

Sin embargo, la cantante aclaró que sólo buscó mejorar la imagen de sus senos y no disminuir de peso o afinar su figura, como se ha especulado durante semanas.

“Me operé de las bubis y nada más de las bubis. Ya estoy viendo en las páginas de chismes, que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta, no me hice la manga y si lo hubiera hecho se los diría”, comentó desde sus historias de Instagram.

“Me la hice (operación) en las bubis, las quería mas paraditas”, afirmó al mostrar la cicatriz en su busto recién intervenido.

Ahora volvió a dar de qué hablar, porque durante una cena romántica que le organizó su novio, ella lució un ajustado y diminuto vestido negro cuyo escote dejó a más de uno con la boca abierta.

El sexy atuendo dejó ver el resultado de su cirugía provocando miles de halagos de sus fans.

Luego compartió una foto donde aparece sentada en las piernas de Emilio Sánchez, mientras él recuesta parte de su rostro en sus senos.

Chiquis Rivera confesó a Venga la Alegría lo que le desea a su expareja, se sinceró sobre su físico y el papel tiene su familia en su vida.

“Yo lo veo feliz y me da gusto, y pues nada, yo estoy feliz como estoy y me siento muy bien; me siento muy tranquila y con mucha paz, y me gustaría seguir con eso”, comentó.